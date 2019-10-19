時代力量黨主席徐永明今(19)早至林口陪同立委參選人張衞航掃街拜票。(吳亮賢攝)

時代力量黨主席徐永明今(19)早至林口陪同立委參選人張衞航掃街拜票。(吳亮賢攝)

時代力量黨主席徐永明今(19)早至林口市場，陪同新北市第一選區立委參選人張衞航掃街拜票，對於外傳時代力量不分區立委名單，將列入前台北市市政顧問翟本喬及前台北市都發局長林洲民，徐永明表示，「都還在接觸的過程中」，並預告不分區的名單，絕對比其他政黨更好

徐永明指出，關於不分區男生部分的名單，不管是翟本喬還是林洲民，都還在接觸的過程，主要是從議題的結合出發，搭配選舉主軸「公平正義，改變台灣」，尋找可以結合的朋友。

外傳知名財經評論員姚惠珍也將列入不分區名單，徐永明回應，還在確認的過程，女生部分名單有3、4位在互動，但不管男生女生，不分區前6位，絕對不會辜負人民期待，絕對比其他政黨更好

至於黃國昌在名單中的位置，徐永明則強調，一定是從極大化時代力量政黨票出發，在哪個位置，黨內還要好好的規劃；媒體追問，是否會在安全名單邊緣，徐表示，「對，但目前安全名單大概有多大，還在評估當中。」

＃2020大選、＃立委、＃林口、＃張衞航

(中時 )