根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞19日爆料，勇士宣布將要裁掉上季「奇兵」麥金尼，藉以清出球員名額，簽下熱身賽表現還算稱職的克里斯，這下子勇士球星柯瑞恐怕要不開心了，畢竟麥金尼上季能夠加盟勇士都因柯瑞引薦。

由於麥金尼的表哥是柯瑞的保鑣之一，透過這層關係，麥金尼上季獲得進入勇士季前訓練營機會，甚至成功留下，成為勇士上季陣容驚奇之一，可惜他跟勇士所簽的是非保障合約，如今因為必須留下克里斯，麥金尼只好變成犧牲品。

年僅22歲的克里斯，是在2016年第8順位被國王選上，隨即交易到太陽，但他在太陽表現始終不如預期，今年2月又被交易到騎士，但他今年夏天改跟勇士簽下非保障訓練營合約，熱身賽場均9.5分、8.3籃板及3籃板，表現還算及格。

由於勇士內線戰力短缺，腿筋拉傷的盧尼，雖可趕上新球季開幕戰，考利史坦卻因腳傷至少缺席幾周，所以勇士必須簽下克里斯，當作禁區戰力的備胎，隨著「浪花弟」克雷湯普生要到明年2月才告復出，勇士今年傷兵問題暫時無解。

(中時電子報)