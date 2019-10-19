國際扶輪社3490地區在基隆仁愛國小舉辦腎臟預防篩檢活動。（宋瑋莉提供／許家寧基隆傳真）

宋瑋莉（左）關心腎臟病友，呼籲國人注意飲食、早期預防。（宋瑋莉提供／許家寧基隆傳真）

宋瑋莉與扶輪社獅友致意，爭取市民支持。（宋瑋莉提供／許家寧基隆傳真）

腎病已是國人台灣十大死因之一，國際扶輪社3490地區（基隆分區）舉辦「出奇制腎百戰百勝」腎臟病篩檢計畫，國民黨立委參選人宋瑋莉一早也來到仁愛國小現場的獅友市民們懇託拜票，當選後會持續關心腎臟病友，支持預防篩檢及衛教宣導。

2019、2020愛的輪轉慈善音樂會，根除小兒麻痹暨腎臟病篩檢計劃活動，基隆場次首場19日在仁愛國小登場，與基隆市衛生局、財團法人腎臟病防治基金會合作，將巡迴基隆、宜蘭、花蓮及新北市為民眾進行免費的腎臟病預防篩檢及衛教宣導。

宋瑋莉表示，財團法人中華民國腎臟基金會2018年統計，台灣有7460人等待腎臟移植，等待比對適合的換腎機會，只有344人等到腎臟捐贈，包括大體腎臟捐贈181例、親屬間活體腎臟捐贈163例，能等到一顆救命的腎，是少數幸運兒。

共襄盛舉的基隆永昌社長呂國寶表示，國際扶輪社致力於消滅全球小兒麻痹，行有多年已見成效，今年特別加入腎臟病篩檢，一早7點多就有許多民眾排隊篩檢，現場提供300名額，參與踴躍又多增加50名，希望藉由早期預防，讓國人免除洗腎風氣。

(中時 )