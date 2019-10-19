當兵、找工作、過生活能不能同時進行？研究所役男看過來！研發替代役制度自2008年開辦至今10餘年，因應兵役制度變革，過去研發替代役僅開放給82年次之前的役男報名申請，目前83年次以後的研發替代役制度相關辦法正研議中，內政部役政署研發及產業訓儲替代役制度專案辦公室表示，最新近況將在內政部役政署官網即時發布，提醒役男多加留意系統開放時間。

研發替代役開辦至今，研發人才已累積豐碩研究成果，範圍遍及半導體、光電、生醫保健、材料技術、通訊、綠色能源及電子、機械等領域，為台灣經濟貢獻了亮眼的產值。

根據統計，相當高比例的研替役男服役結束後仍留任原單位繼續職涯發展，役男若選擇研發替代役，將可擁有提早職場卡位、薪資福利保障以及生活自主性等多重優勢。

台灣高科技產業需要大量研發人才持續創新開發前瞻技術，企業求才若渴，成大生涯組也於今天在光復校區國際會議廳舉辦「2019研發替代役與預聘徵才說明會」，徵才廠商將帶來最新的研替與預聘職缺資訊，部分場次提供一對一的主管面談、成大校友工程師現場將分享職場經驗、面試實戰技巧等相關資訊。

成大生涯組陳孟莉組長表示，「研發替代役與預聘徵才說明會」旨在提供求才企業與碩、博士應屆畢業役男面對面就業媒合平台。本次邀集13家廠商，提供的職缺包含數位／類比IC設計、機械設計、封裝測試、多媒體／AI演算法開發、製程整合、生醫訊號處理、韌體開發、化工／化學工程師等，共計1938個工作機會，包含理工類1908個及文法類別30個。

參展廠商包括台灣積體電路製造股份有限公司、大立光電股份有限公司、聯發科技股份有限公司、台達電子工業股份有限公司、瑞昱半導體股份有限公司、南亞科技股份有限公司、聯詠科技股份有限公司、啟碁科技股份有限公司、恩智浦半導體、工業技術研究院、長春集團、Connect Job及環鴻科技股份有限公司共13家企業徵才。面試進程將陸續開展，即將畢業的研究所役男可把握機會，為自己即刻預約2020職缺。

(中時 )