總統大選倒數85天，由錢怡君和林宏宜共同主持的TVBS《國民大會2020大白話》再邀命理師詹惟中分析國、民兩黨總統候選人近期的選舉運勢。詹惟中一早便到天母三玉宮為兩人抽籤，高雄市長韓國瑜得上吉籤，似將有貴人相助拉抬選情；總統蔡英文前陣子處於多事之秋，籤詩顯示「近來風波已過，但仍需再加把勁。」

高雄市長韓國瑜運勢籤詩「碧玉池中開白蓮、莊嚴色相自天然、生來骨格超凡俗、正是人間第一仙」，詹惟中解釋，此籤表示韓國瑜選情可望有貴人相助、漸入佳境。而韓國瑜的貴人究竟是誰？詹惟中表示，妻子李佳芬跟女兒韓冰都能幫韓國瑜大大加分，在副手的部分，從姓名學和生肖的觀點，前內政部長李鴻源與前行政院長張善政，都會是不錯的人選。

詹惟中（左）分析韓國瑜近期的選舉運勢。（TVBS提供）

總統蔡英文的籤詩為「佛說淘沙始見金、只緣君子不勞心、榮華總得詩書效、妙裏功夫仔細尋。」詹惟中表示，「部分蔡英文執政時的政策，確實贏得不少人心，也造就現在的支持度。」但詹惟中也提醒，「籤詩顯示蔡英文的努力還不夠，前陣子爭議許多，雖然近來風波已平，但仍需再加把勁。」最後，詹惟中特別強調，兩張籤都是按照抽籤習俗，「先沐浴淨身後才去抽的，一切按步就班。」

(中時 )