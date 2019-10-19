韓國瑜呼籲民眾2020用選票決定自己的命運，台下高喊凍蒜。（莊曜聰攝）

現場上千支持者高喊凍蒜，場面熱烈。（莊曜聰攝）

上午9點不到就吸引人潮聚集。（莊曜聰攝）

國民黨總統參選人韓國瑜環島競選行程從台南開始，19日一早他來到新營太子宮參拜，並替國民黨立委參選人蔡育輝站台，民眾一早擠滿廟埕前廣場等候，韓國瑜到場時還一度被擠得動彈不得，韓國瑜上台時說，許多民眾已經支持民進黨幾十年時間，現在大家要摸著良心，把腦袋冷靜下來，選出一個能為大眾服務的公僕，2020用選票改變命運。

韓國瑜在上午10點準時抵達新營太子宮，入廟時受到群眾簇擁，「總統好」呼聲不絕於耳，他跟民眾熱情打招呼、握手致意，參拜後就前往一旁造勢舞台上說話，他與台下支持者「搏感情」，表示自己唸書時因同學家住新營、鹽水一帶，因此經常來，搏得台下掌聲。

韓國瑜說，市長的「長」就是要做事的，市議員、立法委員的「員 」是要監督政府的，監督政府有沒有依法行政、看緊人民荷包、為人民發聲，呼籲支持者讓蔡育輝前進國會，繼續為民喉舌。

韓國瑜話鋒一轉，向台下支持者喊話，指出民進黨執政數年，讓人民過得很窩囊，現在不應該再窩囊下去，不論支持的是哪黨哪派，都應該摸著自己的良心，讓腦袋冷靜下來，你希望一個總統、市長、立委乃至於里長，能夠提供什麼服務，就用你的選票去支持，去決定自己的命運，2020立委投蔡育輝一票、總統就選韓國瑜，台下逾千群眾高喊凍蒜，場面熱烈。

(中時 )