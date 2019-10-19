面對陸社群媒體「抖音」海外版來勢洶洶，臉書公司執行長祖克柏17日將矛頭對準大陸，公開批評大陸言論審查制度是臉書在當地營運的障礙。不過外媒統整祖克伯實際上過去討好陸官方紀錄卻是一籮筐，外界認為曾經積極嘗試將臉書打入大陸市場卻無功而返，今日反咬陸言論審查只是酸葡萄心理。

據美媒《消費者新聞與商業頻道》（CNBC）17日報導，祖克柏（Mark Zuckerberg）在喬治城大學（Georgetown University）發表如何因應假訊息傳播演說，同時不斷提及美國憲法第一修正案和爭取民主，並依此理念放棄了多年來對大陸市場的大力爭取，並批評抖音政治審查連在美國發生的政治抗議活動都不放過，直嗆「這是我們想要的網路嗎？」。

不過據《南華早報》18分析指出，祖克柏從未對大陸說過如此重的話。如同其他科技公司，臉書過去也曾嘗試打入大陸市場，其中祖克柏更留下不少「積極」討好陸官方的紀錄。

首先在2014年，祖克柏親自接待素有陸「網絡沙皇」的中宣部前副部長魯煒參觀臉書總部。同時為中共中央網信辦原主任的魯煒，一時極紅的網路守門人，任內嚴厲管制網路言論，而祖克柏接待他時不但展示了自己的讀物《習近平談治國理政》，並解釋「這本書我也給同事買了，我要讓他們了解中國特色社會主義。」魯煒已於今年3月遭指控利用職務便利受賄，被判有期徒刑十四年，並處罰金人民幣三百萬元。

在2016年，祖克伯曾拜見大陸國家主席習近平，不但透露他正積極學習中文，還上傳他本人在天安門廣場跑步的照片，不過大陸至今仍封鎖臉書，且照片中顯示當時空氣汙染嚴重，讓不少網民在他臉書下方揶揄「渴望討好大陸」、「看來只有總裁可以合法翻牆」。

臉書去年一度獲得在杭州開設一家「新創中心」的執照，但後來遭撤銷。今年3月，祖克柏實際上關閉了通往大陸的大門。他當時宣布，計劃將臉書轉向更為私下的交流互動，並誓言不會在「有侵犯隱私或言論自由等人權紀錄的國家」建立數據中心。

(中時電子報)