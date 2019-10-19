吳青峰新歌〈線的記憶〉MV上架，為了給日前赴巴黎留學的「作曲者」蘇打綠團員家凱大驚喜，由同事拐騙到唱片公司，說安排他和樂評人見面，而青峰突然闖進房間，雖家凱看似淡定，但心中相當驚呼，青峰更特地準備麵線為家凱接風。

兩人開直播到一半，青峰還開起「音樂教室」教家凱唱歌，逗趣說：「難得邀請〈線的記憶〉作曲者來清唱一段給大家聽」，家凱一開口唱線上觀看人數瞬間飆升，青峰更為網友謀福利，開放線上點歌，家凱更唱公認最難唱的〈太空人〉、〈男孩裝周〉等，網友更紛紛喊「好想報名青峰音樂教室」。

此外青峰更特地設計一個關卡，拿出長卷衛生紙代替繃帶，重現〈線的記憶〉MV畫面，用這捆「紙捲線條」纏繞在家凱的身上，而當幾乎完全纏繞、遮住他的雙眼時，家凱表示自己好像木乃伊一樣，還笑說：「其實滿舒服的！」青峰更偷偷拿出毛蜘蛛大布偶，當紙捲鬆開，家凱第一眼看到超大蜘蛛，嚇了一大跳從椅子上驚慌逃跑，青峰在一旁笑到不行，表示要陪家凱一起克服他心中最恐懼的「蜘蛛」，逗趣畫面讓網友全笑翻。

青峰拿出長卷衛生紙代替繃帶，重現〈線的記憶〉MV畫面，纏繞在家凱的身上。（環球音樂提供）

最後，青峰秀出《太空備忘記》演唱會的特製票卡和網友們分享，透露票卡上特製鏡片還有特殊的用途，他賣關子說：「到時候在演唱會上大家就知道了！」同時，也貼心提醒粉絲們11月24日演唱會門票，因不符規定的退票已清票釋出，沒買到票的峰迷們可以趕快搶票。

(中時 )