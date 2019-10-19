台中裕毛屋超市舉辦「日本愛媛縣夕陽紅和牛、太秋柿及輝煌金香試吃販賣會」，愛媛縣農林水產部部長帶領農林水產部政府人員親臨裕毛屋推廣自家優質農畜產品。（馮惠宜攝）

哇！一顆柿子599元、一串葡萄899元，這可不是夜市裏的潘仔水果，而是台中在地老字號「貴婦超市」裕毛屋引進的日本頂級水果，雖價格令人咋舌，但內行人都知道其品質與價格比起七期百貨超市更物超所值；裕毛屋董事長謝明達因長時間在日本求學、經商，早在17年透過超市平台推薦日本優質農產品，更把台灣的優質水果推到日本超商、超市，堪稱民間中日農產外交的老大哥。

裕毛屋是中部高檔超市，謝明達年輕時被父親送到日本深造，從基層做到日本物流大亨，民國92年起，也開始與日本各縣市政府合作舉辦物產展，引進當地農產、水產及加工食品至裕毛屋販售，物產展期間日本各縣市政府人員更帶領農家及中小企業一同至裕毛屋推廣自家的產品給台灣的客人，日本各縣市知事更常常造訪裕毛屋，關心自家產品販售情況。

近日愛媛縣農林水產部部長更帶領農林水產部政府人員到台中和謝明達共同推廣試吃夕陽紅和牛、太秋柿及輝煌金香葡萄，當地當前盛產的太秋柿又甜又脆，而輝煌金香葡萄品質更是比日本麝香葡萄更優，論價格又比台中七期百貨超市更便宜。

也因為經常居中在自家超市推廣日本農特產品，裕毛屋高達70％的商品是日貨，謝明達現在更身兼愛媛縣、群馬縣、山梨縣、涉川市觀光大使，以及長野縣全球化推廣顧問，和日本各地都有交流。

不僅進口日貨服務中部消費者，謝明達從十年前開始，也協助台灣各地優質農產品；如鳳梨、香蕉、紅龍果、芒果、荔枝、萵苣等，直接外銷至日本高級超級市場，現在每周都進口一貨櫃香蕉銷往日本，他豪氣表示，和屏東農會合作要三年內達到年出口3千噸香蕉輸日的目標。

(中時 )