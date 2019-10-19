天氣漸漸轉涼，但近期的熱門話題仍舊圍著「比基尼」轉不停，那麼台灣有哪些「比基尼女郎」是你心中的 No.1？相信排行榜中的美女大家一定都認識！看看你心中的Top 1有沒有上榜！

根據網路溫度計利用《KEYPO大數據關鍵引擎》分析網路上在過去一年針對「比基尼」話題，排名出有關比基尼的關鍵領袖前五名，看到這些火辣辣的IG比基尼正妹們，在這微涼的秋天，身心似乎都跟著熱起來啦！

第五名：小雪

外號是「氣質女神」的小雪，天使臉蛋魔鬼身材的搭配，讓她擁有一票死忠粉絲，除了在車展上能常看到她的身影，也可以在人氣手遊「神魔之塔」中看到她的身影，身材與美貌兼具的她，當然會登上「比基尼女郎」的排行榜囉！

第四名：雅涵Kimi

「鄰家女神」雅涵 Kimi以甜美的外型擄獲粉絲的心，除此之外，不吝嗇分享自己美照的雅涵，其實作風相當大膽，無論是大尺度的照片或是話題，她都大方回復，大方的態度讓粉絲對她的支持度直線上升。

第三名：徐瑋吟

曾任《國光幫幫忙》助理主持的「鮪魚」徐瑋吟，因參與《愛玩客》此節目的拍攝，前往帛琉出外景時，讓看節目的觀眾「大飽眼福」。將比基尼照PO上網後，更引起大批網民爆動，成為誘人萬分的「比基尼女郎」當之無愧！

林書葶比基尼照。（圖／翻攝自林書葶IG @ounalino）

第二名：林書葶

曾以女團「CITY魅」的身份出道，藝名為Una的林書葶，其時參加過不少選美比賽，，獲頒獎項更是不勝枚舉，甚至於2015年獲選為《My plus加分誌》全台校園美女的第一名！前陣子她出國度假時，一連曬出多款不同的泳裝辣照，讓粉絲們看的小鹿亂撞、滿臉通紅。

熊熊比基尼照。（圖／翻攝自熊熊IG @beargenie）

第一名：「熊熊」卓毓彤

擁有亮麗外型的熊熊，曾獲選為「2013FHM男人幫－百大性感美女」最佳話題賞、「東森ETTODAY新宅男女神」美胸女神獎，火辣身材可是萬千網友們認證過的！近年她靠著主持、戲劇與外景節目等漸漸闖出名聲，常放送美照的她還創辦BLUSH! x OLAOSO比基尼品牌，成了本次「IG比基尼女郎」的第一名，真的實至名歸啊！

(中時電子報)