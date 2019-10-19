台大今(19)日召開校務會議，會中有校務會議代表提問，鴻海集團創辦人郭台銘出資捐贈200億建置台大癌醫中心，並且所有採購都是由永齡基金會負責，而是郭台銘永齡基金會主導，台大校長管中閔則否認此說，並強調所有合作都是以「產學合作」的方式處理，主導權也都在台大手上，永齡完全沒有介入。

由郭台銘出資興建的台大癌醫中心醫院，因醫療器材未到位，目前只能小規模營運，隨後郭台銘又再加碼50億元追贈醫療器材，總共已捐贈200億元。

台大校務會議代表、台大生命科學系教授施秀惠在會中表示，郭董是成功、非常偉大的商人，但在打交道過程中，患者檢體資訊攸關智慧財產權、民眾的個人資訊等，如果不是台大主導，而是永齡基金會或郭董主導，將引發全國人民的極度關切。

管中閔表示，當初永齡基金會董事長郭台銘允諾，所有捐贈皆採實物捐贈，亦即捐贈癌醫中心的大樓和設備，現階段大樓蓋好，但尚未點交，所有設備依契約是透過永齡基金會進行，目前加護病房有3床。

面對校務會議代表的質疑，管中閔回應，所有產學合作都依照相關規範，台大癌醫中心的主導權都在台大，教授們不用有特別疑慮，一切都按照學校規定辦理。

台大副校長張上淳則提到，台大癌醫中心的院長和副院長都是台大派任，都是由台大主導，永齡完全沒有介入。

至於永齡基金會董事長郭台銘當初說好的捐贈，張上淳說，都是實物捐贈150億元，後面50億元捐贈包括人事費用及外包採購等所需費用，逐步到位，實物因未全部完成，目前無實際數字，現階段是試營運，並且癌症病人化療藥局都在準備中，衛生局最近會來查證，預計12月可啟用化療，屆時也可全面性展開病人服務。

(旺報 )