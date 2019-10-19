現在台灣社會最喜歡「吃到飽」，如食物吃到飽、網路吃到飽......不過，有多少人知道飛機能「飛到飽」呢？美國航空曾經推出一個「永久任飛」計畫，只要乘客支付25萬美金(約新台幣765萬元)，即能擁有一張AAirpass機票，只要持有這張機票即能永久搭乘頭等艙。原本航空公司想要以此解決資金危機，卻不想「成也蕭何，敗也蕭何」。該航空公司竟因這張AAirpass最終破產。

據《巴士的報》報導，1981年美國航空面臨財務危機，因此推出這個彌補資金缺口的「AAirpass」機票，當時航空公司盤算後認為是個很好的計劃。卻不想，芝加哥這名銀行家羅斯坦(Steve Rothstein)發現了其中的漏洞，由於該機票標註「任飛」，羅斯坦竟將這張機票「物盡其用」只要能坐飛機的地方，他就使用。10幾年內，竟累積了超過4000多萬公里的里程數，根據計算羅斯坦這些年的飛行至少花了2000多萬美金(約新台幣6億)。

由於羅斯坦在搭乘期間曾多次帶著陌生人搭飛機，美國航空藉此強制終止他的AAirpass，事後羅斯坦一狀告到法院，不過當時航空公司早申請破產，一直到2012年雙方才在庭外和解。

(中時電子報)