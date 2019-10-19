◎景美夜市巷口炒麵 學子懷念的好味道

位在台北市景美夜市的「巷口炒飯王」，只要到了營業時間就可以看到滿滿排隊的人潮，不只賣炒飯、燴飯，光炒麵也有7種口味可以選擇，每天都有固定的客人會來光顧，由於鄰近世新大學等學校，也是不少學生的口袋愛店。

◎樂華夜市20年木瓜牛奶 好喝祕訣大公開

位在新北市永和區樂華夜市，有著20年經歷的財哥果汁，是當地人讚不絕口的果汁店，其中店內招牌－木瓜牛奶，採用當天去到果菜市場現買的木瓜，和牛奶一比一調配，喝進口中，不但有濃郁木瓜果香，還有醇厚牛奶味，每到晚上攤位外，客人總是大排長龍，紛紛爭相喝上一口。

◎汪派麻辣炒羊肉麵 蘆洲夜市銅板美味

位於蘆洲夜市裡，銅板價格就能吃到的美味羊肉麵料理「汪派麻辣炒羊肉」，獨有先麻後辣的滋味，讓舌腔彷彿蔓延麻辣鍋的味道，愛吃羊肉的朋友千萬不要錯過。

◎暖胃不燥熱 夜市羊肉麵俗擱大碗

台中市南區忠孝路夜市40多年老店「姊妹牛羊肉」，食材專用台灣現宰的羊肉、牛肉，新鮮就是好吃，很多老饕想吃暖胃又不燥熱的宵夜，一定會來「姊妹牛羊肉」大飽口福，而且一碗滿滿羊肉的羊肉麵，還加上特別熬煮的當歸，吃起來沒有羊騷味，「俗擱大碗」的羊肉麵賣到凌晨還有食客聞香而來。

◎日寶餡餅 中壢夜市人氣美食夯

位於中壢夜市外的日寶餡餅，業者是現包現煎，飽滿的肉餡一口咬下還會流下湯汁，每到下午客人總是大排長龍，餡餅除有豬肉味外，還有淡淡的胡椒香，不管是豬肉還是牛肉口味，都是顧客的最愛。

◎廟口美食夯 新莊無名潤餅

位於新北市新莊廟街慈佑宮正前方的無名潤餅在地經營28年，年逾6旬的老闆娘陳菊每天親自選材備料，以特製「香酥」、紅燒肉、高麗菜、豆芽菜、花生粉、豆干、菜脯組成的內餡，口感酥脆、味道香甜，除了是許多新莊人從小吃到大的好味道，每逢周末假期慕名而來的饕客也總是大排長龍。

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(中時電子報)