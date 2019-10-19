台北雙子星開發案，由藍天團隊遞補，台北市長柯文哲19日表示，不管你民進黨怎麼搞，就照SOP走，得標業者不行讓第二順位上來，希望不要再卡了。

雙子星開發案原最優申請人南海馬頓團隊，遭經濟部投審會以國安疑慮為由駁回，北市府考量重新招標曠日廢時，也不知道是否有廠商投標，決定由次優申請人藍天宏匯團隊遞補。

柯文哲今早陪同民眾黨立委參選人何景榮到松江市場掃街拜票，外界認為柯文哲是為了選舉，在此刻積極甩開雙子星這個燙手山芋，柯文哲對此表示，去年12月決標被投審會審5個多月，卡到走法律訴訟，但不管你民進黨怎麼搞，就照SOP走，南海不行，第二順位上來，希望不要再卡了。

柯文哲指出，雙子星每一個月有20億營業額，國家重大建設不要隨便拖，今天如果說還沒規畫就算了，雙子星在2014年因為招標、變弊案然後判刑，花了2年多搞定一審、二審告來告去，好不容易搞定，咬緊牙關全部公開透明，招標過程中也沒有人抱怨。

他說，原希望更多國際廠商進來，這次雙子星會嚇跑更多國際廠商，在這之前有日美廠商來問，但因為政治風險太高了，外國人搞不清楚台灣政壇氛圍沒有人敢投，原期待有更多家投，結果只有2家投，投完就莫名其妙陣亡一家，現在就照SOP走，盼能盡速落幕。

柯強調，不管有沒有選舉，在合法、合理原則下盡速執行，沒有考慮選舉。

(中時 )