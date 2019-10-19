網友留言。（摘自批踢踢網頁）

國民黨總統參選人韓國瑜選情低迷，民調仍輸民進黨蔡英文，不過有網友表示，現在很多人不看好韓國瑜，覺得很多人都不投給他，但是這些人有去基層看看嗎，都是在網路世界的同溫層中！等到投票那天，就知道「海水退了，被沖掉的是自己的褲子」。

網友arnold3於批踢踢發文表示，道說原來海水退了，被沖掉的是自己的褲子。現在很多人不看好韓國瑜，覺得很多人都不投給他，其實也是同樣的道理，你不投，不代表別人不投，因為很多人都不懂庶民小老百姓的心聲，在網路世界的同溫層中，往往就覺得蔡英文聲勢很高，韓國瑜聲勢很低。

該網友更表示，然後陳其邁也就因為這樣的錯覺，等到開票那天才知道說，原來民進黨真的沒那麼多人挺！因此韓國瑜是很能打硬仗的男人，不會因為一點挫折，就喪失韓要拯救中華民國的信念！這也證明了韓為什麼能有那麼多隱藏的聲音支持！

(中時電子報)