台北富邦勇士連3天拋出震撼彈！繼先前宣布簽下賈西亞、梅約兩名洋將，富邦勇士19日發布官方新聞稿，宣布「大房東」曾文鼎正式加盟，也讓富邦勇士陣容更加豪華，「野獸」林志傑更是熱烈歡迎這名中華隊多年隊友的加入。

「我當然希望曾文鼎當隊友，畢竟過往我們從未在同一聯賽當過隊友，能跟他一起幫助球隊贏球，感覺必定很好，」林志傑18日在富邦系際盃記者會上表示，「我想阿鼎擁有足夠的比賽經驗與領袖氣質，我們絕對可以一起幫到球隊。」

擁有「大房東」封號的曾文鼎，生涯前8個球季都在SBL度過，且幫裕隆拿過4次總冠軍，隨後前往日本職業聯賽、大陸CBA打球，更是中華隊多年國手，先前他就傳出已跟富邦勇士練球，如今終於確定成為富邦勇士的最新戰力。

其實最希望曾文鼎跟富邦勇士簽約的人，當屬富邦總教練許晉哲，畢竟阿鼎是他擔任再興中學教練時期的子弟兵，許晉哲當然希望相隔多年之後可以再次合作，「我早就希望他簽約了，不知道他在拖什麼東西，大概他有他的堅持吧。」

「我想曾文鼎想要爭取比較長的保障合約，也算情有可原，先前雙方很多細節要談，畢竟合約細節很重要，」許晉哲說，「可是根據這幾天練球的觀察，阿鼎還沒有真正恢復，就連志傑也是，接下來時間我會讓這兩人好好調整回來。」

(中時電子報)