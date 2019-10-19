國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜請假投入選舉，選擇從南到北競選，除參拜宮廟也與庶民座談溝通，文化大學新聞系主任胡幼偉表示，看似效果不錯，但處在快速變動時代，任何事情若一做再做，新鮮事也會變成老套，建議韓與基層座談時，必須不斷根據民眾需求提出新政策、新觀念，凸顯他對各地問題掌握性，並提出解決方案，爭取庶民支持也能維持新聞熱點。

胡幼偉表示，因應這個快速變動、喜新厭舊時代，韓國瑜的國政顧問團、韓競辦必須動員用腦，早在韓國瑜到場前先蒐集民情，了解當地希望韓國瑜幫忙解決的問題，提前想好答案，以便韓到場時可以稱職的口語傳播，打動民心。

胡幼偉說，韓國瑜個人魅力和超凡口才吸引眾人，接下來必須以「能幹的總統」吸引選民目光，讓選民感受到韓真的知道台灣的問題在哪裡，也知道如何解決問題。

胡幼偉認為，現在外界比較少看到的是韓國瑜針對具體問題提出政策主張，反倒是政策韓大部分都交給國政顧問團總顧問張善政發言，韓陣營應該調整這樣模式，改讓張善政當配角，主論述交由韓國瑜發言，要讓人感覺韓的政治思維高度比張更高一點，這樣味道就會全部對了。

胡幼偉強調，國政說明角色調整雖然稍微委屈張善政，但可以提高韓國瑜的「總統位」，也可以快速加分，是比較有利的做法。

(中時 )