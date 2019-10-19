總統蔡英文親自宣布「浪漫台三線藝術季」開跑。（杜宜諳攝）

總統府前凱達格蘭大道今（19）日上午封路舉行「凱道內山日」，總統蔡英文親自宣布「浪漫台三線藝術季」即日開跑。蔡英文致詞時表示，客家文藝復興是必做的事，未來會把浪漫台三線的成功經驗往高屏、花東推動，讓全世界都能看到台灣的客家文化。

為了讓全民更深刻了解客家文化，由客委會策劃、多個縣市政府及鄉鎮團隊、設計團隊合作打造最大型藝術季「浪漫台三線藝術季」於10月19日登場；總統蔡英文、客委會主委李永得、農委會副主委黃金城、新竹縣長楊文科均蒞臨到場。

蔡英文致詞表示，三年多前提出浪漫台三線，最重要目標就是想把台三線活絡起來，讓年輕人願意回到客庄去生活，所以一上任就把浪漫台三線納入前瞻計畫；客委會主委李永得常常回報執行進度，用最快效率把浪漫台三線的招牌擦亮。

蔡英文說，很多民眾都說，以前台三線看到的人並不多，但現在很多外國人，尤其是日本人、韓國人，日韓旅客現在很流行來台三線走走，順便吃一下粄條、喝膨風茶，連東方美人茶都賣得很好。

蔡英文表示，前陣子客委會還推出十萬份旅遊補助，不到三天就被搶光，代表客庄觀光越來越熱門，客家文藝復興是政府一定要做的事，浪漫台三線藝術季就是我們的旅程碑，透過創新、藝術把逐漸消失的客家文化變成吸引大家來觀光的在地產業。

蔡英文透露，很多南部、東部客家鄉親看到浪漫台三線做得好，也想在家鄉推動相同的事情，跟大家報告，接下來政府會用台三線的成功經驗，來推動高屏六堆、花東幸福台九線也會一起推動，讓各地的客庄能展現出各自特色，未來還會辦理全球第一屆世界客家博覽會，把客家三六九，也就是台三線、六堆、台九線的精華集結起來，讓全世界都能看到台灣的客家文化。

另外，客委會主委李永得致詞表示，因為蔡總統的重視跟支持，讓台灣多元文化更加美麗、客家文化更加美好。

浪漫台三線藝術季為期58天，橫跨北桃竹苗中5縣市、10鄉鎮、150公里的藝術饗宴，自19、20日在總統府前廣場揭開序幕，共兩天的客家大型地景藝術活動「凱道內山日」，由享譽國際的地景藝術家林舜龍策畫，以千顆桂竹插成中央山脈意象，稻草鋪成稻田，剪紙意象做成客家古厝，以竹編做成大柿盤等，讓總統府變身為客家庄在山巒環抱、梯田處處以及「曬柿子」的壯觀景象，把台三線上的浪漫，在總統府廣場前還原再現。

(中時 )