沃夫斯堡@ RB萊比錫 德甲足球

開賽時間 10/19 (六) 21:30 單場+場中投注

RB萊比錫兩名中場Tyler Adams和凱文坎普爾終康復可比賽，但中衛Ibrahima Konate受傷，而威爾斯借將Ethan Ampadu也在國際賽時受傷，另外中場沃爾夫和巴西守衛Luan Candido等傷員繼續無法比賽，RB萊比錫不能以最強的先發來應付沃夫斯堡。

沃夫斯堡中衛布魯克斯養傷個半月後，終可復出，但未必擔任先發。比利時門將卡斯提爾斯仍在努力復健中，位置會由Pavao Pervan取代，防守中場卡馬喬等三名傷兵，也繼續休戰。

Tyler Adams(左)和凱文坎普爾(右) 同時復出。(達志影像)

七輪德甲比賽後，RB萊比錫7戰14分排名第4。不過，球隊在國際賽週前經歷3仗不勝，包括兩場德甲只得1和1負，上輪便作客賽和勒沃庫森1比1。沃夫斯堡借季初不少強隊相繼失分的機會，上輪主場1比0小勝柏林聯後，升上聯賽榜次席，而且是德甲剩下的唯一不敗球隊。沃夫斯堡的特點是防守穩固，是目前德甲失球最少的球隊，7輪德甲僅失4球。然而，RB萊比錫應是沃夫斯堡本季以來，所遇到的最強對手，勝負難料，反而沃夫斯堡本季以防守見稱，倒不如考慮大小[總分]的小2.5。

雙方近3次對壘，總進球數都是2球或以下，而RB萊比錫近3次主場對沃夫斯堡，3戰全勝。

瓦倫西亞@馬德里競技 西甲足球

開賽時間 10/19 (六) 22:00 單場

馬德里競技今季進球數少，8場聯賽只進7球，是西甲聯賽前10球隊中，進球最少的兩支隊伍(另一支是同樣進7球的畢爾包)。兩名球星級前鋒莫拉塔和艾華路和科斯塔，均只進了一球，表現令人失望。

瓦倫西亞前鋒戈麥斯上輪聯賽又有進球，暫以4球與隊長帕雷霍，同是球隊在今季西甲進球最多的球員。但前者剛代表烏拉圭國家隊出戰國際賽，舟車勞頓下，今場未必任先發。

科斯塔本季目前只進1球。(達志影像)

首3場聯賽3連勝的馬德里競技，近期狀態滑落，最近兩戰聯賽的正確比數都是0：0，而近5場聯賽只有1勝，而1勝也只是從新升上西甲的馬約卡身上取得，成績確是有點欠缺說服力。相反，瓦倫西亞自早前2：5大敗給巴塞隆納後知恥近乎勇，近4場聯賽取得2勝2和不敗，近兩仗更順利擊敗對手，氣勢正盛。馬德里競技(第3位15分)雖然聯賽排名較瓦倫西亞(第8位12分)高，但兩隊距離並沒有聯賽排名那麼大，可考慮大小[總分]小2.5和瓦倫西亞讓分+1。

雙方近4次聯賽對賽，3次出現不讓分[上半場]和，而在這4場比賽中，3次總進球數是2球或以下。

慕森加柏@多特蒙德 德甲足球

開賽時間 10/20 (日) 00:30 單場+場中投注 FOX體育

多特蒙德前鋒卡塞爾因傷，上陣成疑。右後衛匹茲謝克也因傷缺陣，其位置有阿什拉夫哈基米取代，這位摩洛哥國腳今季經常進球，各項賽事計已進4球。馬里奧高澤預計擔任先發，負責後上攻擊，而前線則會由馬可瑞斯、Jadon Sancho和索爾甘阿扎爾三人組成。

慕森加柏的前鋒三劍俠Marcus Thuram、普黎和恩波洛在本季德甲合共已進了11球，是德甲最強的鋒線之一。中衛金特及右後衛萊納仍要養傷數週，影響了防守，而美國國腳費邊強森續因鼠蹊受傷休戰。唯一好消息是，隊長史汀多終可復出。

Jadon Sancho(右)已站穩先發攻擊位置。(達志影像)

多特蒙德已經連續3輪德甲失分，巧合是正確比數都是2 ：2，可見後防不穩仍是他們的致命傷，入不敷支，暫時亦已跌落第8位(雖然也只是落後榜首兼今仗對手慕森加柏4分而已)。慕森加柏上輪聯賽主場大勝奧格斯堡5比1，聯賽4連勝後升上榜首，士氣當然勝過多特蒙德，因此慕森加柏再搶到分數也不出奇，讓分+1可考慮。

多特蒙德近6次聯賽主場對慕森加柏，5次總進球數是3球或以上，而雙方近6次聯賽交手，4次不讓分[上半場]是多特蒙德「半勝」。

(中時電子報)