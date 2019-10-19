前行政院長賴清德在美演講暗指民眾黨在這次大選的影響，他強調不要想用小黨監督大黨，否則很多政策無法規動，影響國家進步速度。身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲19日表示，台灣如果兩大黨可靠，老百姓自然會投，就是兩大黨表現不好、表現太爛，才會出現這個局面。

賴清德昨在美國中西部後援會演講時，暗指民眾黨在這次大選的影響，他強調，國會要過半，今天若民進黨及另一大政黨沒過半，少數小政黨扮演重要角色監督政府，不要想用小黨監督大黨，否則很多政策無法規動，影響國家進步速度。

柯文哲今早陪同立委參選人何景榮到松江市場掃街時，他接受訪問指出，台灣是這樣啦，如果兩大黨可靠，老百姓自然會投，甚至很可靠，一黨執政都有可能。

他說，不過你看現在總統大選，不表態已經到了30％，這表示說大家也心知肚明，這就是對藍綠受不了，所以台灣討厭藍、討厭綠空間是有的，就是兩大黨表現不好、表現太爛，才會出現這個局面。

(中時 )