建國科技大學美容系帶來「天擇逆生」時尚秀，其中「非時尚」，學生為造型注入非洲美學的元素，展現非洲的蓬勃生命力。（馮惠宜攝）

適逢年終，又到了各種「歡慶主題party」的舉辦旺季，中部地區多家大專院校美容科系師生爭相在台中世貿中心舉辦「2019台中美容化妝品大展」中競豔較勁；包括建國科技大學、弘光科技大學以及中州科技持大學都規劃各種主題造型party動感展演發表秀，為活動增色不少。

由財團法人台中世界貿易中心主辦、中華民國女子燙髮美容職業工會全國聯合會協辦的「2019台中美容化妝品大展」即日起到21日在台中世貿中心盛大登場，上百家國內外醫學美容化妝品業者、以150個展位展出一起展出2020年新品以及2019年年終美容商品。

舞台區則成了中部多家大專院校美容科系師生競技擂台，其中建國科技大學美容系以「天擇逆生」為主題，透過時尚秀展演方式探究時尚與大自然間兩者生態結構的雙向連結與愛護大自然的反思。學生們卯足腦力將在校所學美容、美髮、彩繪技巧，運用在服裝、髮型、化妝大玩創意，也讓在場觀眾眼睛為之一亮。

弘光科大美髮造型設計系則帶來「紫光」的美髮造型展演，以琉璃的概念去發想，大膽的創造出迷幻的風格，運用編梳及對比色彩展現出紫光帶來神祕的街頭魅力；另明道大學時尚造型學系展演「KPOP MV流行舞蹈」，有別以往走秀的方式，改採舞蹈團隊呈現精彩的KPOP流行舞蹈表演。

中州科技大學時尚創意設計與管理系展演主題為「海洋之戀」，以超輕土及螢光噴霧來禿顯海洋汙染的嚴重性，並以環保的材質和超輕土製作所有展演材質。

(中時 )