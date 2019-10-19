宋米秦、莫允雯18日晚間出席知名選品店與時尚品牌舉辦的聯名快閃店開幕酒會，兩人穿著SEIVSON設計亮相。莫允雯表示：「我穿的是最新2020年的春夏款式，這一季很有趣，它把睡衣的概念變成很華麗感。」宋米秦則透露，最近很想購入靴子以做秋冬穿搭。

宋米秦外表纖細，看不出是一個女兒的媽，她笑稱，「女兒現在1歲多，之前因為太小離不開媽媽，真的沒時間逛街，我都是靠網購，現在女兒白天已培養好午睡的習慣，我可以趁著吃飯時間溜下去晃晃。」最近適逢百貨公司周年慶，她也精打細算地說：「有空會去看看，優惠我都算好了。」

宋米秦（左）、莫允雯開心合照。（Level 6ix提供）

莫允雯則認為墨鏡是私服穿搭必需品，她手上擁有超過20副的墨鏡，「其中1個我甚至已經戴了8年，因為放假時很少化妝，每次素顏都會被經紀人念，雖然我覺得自己有沒有化妝差異沒很大，但經紀人還是會希望我注意一下形象。」對於墨鏡的挑選，她自有一套看法，「不一定要最新、最貴，更重要的是適合臉型。」

(中時 )