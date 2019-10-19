台灣殺人案疑犯陳同佳去信特首林鄭月娥，表示已決定刑滿後往台灣自首。林鄭月娥今早（19日）出席港台節目時表示，相信陳同佳是經過詳細思考決心自首，是一個令人釋懷和寬心的結局，希望在目前社會紛亂和充滿矛盾的情況下，能為社會帶來寬鬆的感覺。

明報報導，她表示，香港警務處昨已率先致函台灣刑事警察局，表明陳同佳決心自首，特區政府會用合法、合理的方法提供協助。她指出，政府沒有派任何人接觸陳同佳，亦無主動邀請任何人做這項工作。她說，完全理解受害者潘曉穎父母的痛心，二人一直有持續寫信給她及保安局長李家超，希望政府用法律或其他方法達至沉冤得雪，希望當前情況能讓二人釋懷。

林鄭重申，台灣殺人案非唯一原因令政府修訂《逃犯條例》，而是香港法律制度有不足與漏洞，與一些地方沒有刑事法律互助，未能移交逃犯，往往未能伸張正義，因出現台灣殺人案及社會對案件的關注，令政府更有決心處理法律制度問題。

(中時 )