高雄30年老字號漢王洲際飯店驚傳明年1月18日停業，本報致電給該飯店總裁林富男，但手機關機中，未能取得回應。不過，高市府觀光局說，沒有接到相關訊息，業者也無提出停業申請。勞工局也說，目前無勞資問題，將進一步了解。旅宿市場人士則認為，今年下半年受到陸客團驟減，住宿率約下滑2成，但聽到漢王撐不住，感覺很震驚。

漢王位於鹽埕區樓高15層，有197間房，過去以陸客為大宗。漢王飯店總裁林富男也是身兼南台灣觀光產業聯盟總召，林富男前陣子剛加入台灣民眾黨，主要任務是擔任南台灣立委選戰總指揮，替黨覓得好人才、選舉。此次，漢王突傳將停業消息，雖未獲本人證實，但外界難免猜測，是否要全心投入政治。

消息人士指出，近來聽說漢王餐飲虧損，打算收掉宴席，但沒聽聞連住房都喊卡，直呼「怎麼可能？！」但也坦言高雄下半年旅宿業環境不太好，陸客團驟減後，大大影響生意，造成排擠效應，平均住房掉了2成，大家在哀哀叫。

今年高雄飯店多家飯店營運不佳或財務危機，接連宣布歇、停業，包括大八飯店、華王飯店、華后飯店。君鴻酒店則因被法拍而停業，未來海霸王集團有意打造新飯店品牌。

(中時 )