外傳時力把前北市都發局長林洲民和北市前市政顧問翟本喬列不分區立委安全名單，台北市長柯文哲19日指出，也是適合人選阿，也沒有什麼不對。

時力將在10月底、11月初公布不分區提名名單，黨內人士透露，安全名單鎖定林洲民與翟本喬，兩人名列不分區前幾名機會大。

柯文哲今早陪同立委參選人何景榮掃街拜票時對此回應，也是適合人選阿，也沒有什麼不對，我們有問過林洲民，不過林拒絕，每個人有每個人選擇，他不敢批評，不過我們有找過的人，表示林還是可以。

至於批民眾黨戰袍是否比時力容易上？柯文哲坦言，看排第幾名啦，這很難預測。

由於鴻海創辦人郭台銘對於加入民眾黨不在現階段人生規畫，外界認為郭長子郭守正是否會是民眾黨列不分區名單的考量之一，柯文哲表示，不曉得耶，無法替他們回答，郭台銘是無黨一身輕，大概現階段郭不會有什麼動作。

柯文哲說，他見過郭守正幾次，因為郭還滿沉默的，從政不會是選項，因為郭對這個不是很喜歡。

(中時 )