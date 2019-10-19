謝忻、徐乃麟主持中天亞洲台新節目《聚音》，兩人18日出席首錄記者會。謝忻因與阿翔傳出驚天一吻照，事業陷入低潮，沉潛數月的她接受專訪時回想這段時間，感性表示：「我本來想講重生，但覺得太誇張，應該是蛻變，現在往過去那段路看去，那時候覺得很漫長，現在卻感覺宛如隔世，我很感激周圍的大家，而且很珍惜大家給我的愛。」

徐乃麟從謝忻事件以來，一直肯定她在工作上的努力，甚至不斷呼籲外界給機會，他坦言原因在於自己從謝忻身上發掘的3個潛質，「第1個謝忻蠻真的；第2個她很上進，從完全不懂這行業，到很快就上手，而且第3個轉變更直接，她能放下自己的身段，不管上山下海，還是出外景，一個漂亮的女孩子在那裡日曬雨淋，我覺得她都能調整。」短時間內經歷太多風雨的謝忻，乍聞徐乃麟的稱讚，臉上不禁露出強裝鎮定的一絲喜悅。

重新回歸工作，掌主持棒是否「近鄉情怯」，謝忻正面回應，「雖然睽違很久，但是我一直很期待這一天，因為有乃哥在，覺得很自在。」徐乃麟從她在《天才衝衝衝》新人時期就一路看著，對於她的思緒有幾分了解，「她總覺得有一個可以靠的人撐一撐這場面，不然她思緒可能會亂掉，但就像我講的，我們經歷的事情更多，人就是正能量，不要朝不好的地方看去。」

謝忻感謝徐乃麟的一路相挺，《聚音》首錄記者會是兩人自事件過後第2次見面，回憶第1次的開會碰面，她以「乃哥的霸氣關心」來形容，「他一路以來的鼓勵，真的很暖、很暖，乃哥平常錄影準時、不遲到，我沒想到他有這麼柔軟的一面，雖然擁有挺拔的外表，卻有一顆如此柔軟的心。」

徐乃麟聞言難得感性回應，「我跟瓜哥（胡瓜）講真的已經六十，也就是一甲子，人生的經歷看太多，很多事情都會過去的，因為看了太多人事物，很多事情自然平常心以對，人不要為別人而活，任何人都有上帝給她的角色，不要因為執著一個小點，去影響整個判斷，人生真的苦短。」不過，他依舊維持爽朗風格，「演藝圈很多藝人都是感性大於理性，經常偶像劇拍一拍就有感情了，如何讓理性大過感情非常重要。」似乎是聯想到自己身上，一旁的謝忻忍不住做跌倒狀。

走過數月的低潮，謝忻對於未來抱持正面態度，如同稍早記者會被問到是否避免與阿翔同台，她的回應：「我現在往不同方向努力中，會以自己為主。」一場似夢似真的混亂總要慢慢釐清的，「我目前把握現有的機會，但是不排除及歡迎多方位的發展，每一個機會我都會好好珍惜。」

謝忻以蛻變形容自己。（粘耿豪攝）

謝忻（左）感謝徐乃麟霸氣送暖。（粘耿豪攝）

(中時 )