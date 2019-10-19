父母引導子女從小開始生涯規畫，讓親子關係更加升溫，真是太讚了！（勞動力發展署中彰投分署提供／陳世宗台中傳真）

勞動力發展署中彰投分署「夢想載卡多」就業服務巡迴車再出擊，為讓偏鄉地區民眾認識政府所提供各項就業促進措施，特別結合南彰化地區國小舉辦學童就業巡迴車著色比賽，搭配簡章夾聯絡簿方式，在簡章中向學童家長介紹巡迴車功能及服務項目，寓教於樂，反應相當熱烈。

中彰投分署林淑媛分署長表示，「夢想載卡多」就業服務巡迴車自105年推出迄今已滿3年，每天深入偏遠鄉鎮各大街小巷，為民眾提供面對面就業及職訓資訊等機動服務，猶如行動版的就業中心；本次透過彩繪著色比賽，不僅可對外宣傳巡迴車，也可看見民眾對巡迴車樣貌的期待。

徵件比賽區分為低年級組、中年級組及高年級組計3組別，每組別選出前3名及佳作5名，共吸引280位學童報名參加，經過專家評審，脫穎而出入圍作品計36件，於19日在員林中心舉行頒獎典禮，典禮後並安排家長及學童參訪員林中心及參加職涯探索闖關活動，讓職涯能向下扎根，當日吸引上百人到場參與，將整個員林就業中心擠得水洩不通。

許多家長除觀賞作品外，也參與現場的職涯探索、互動遊戲及就業中心導覽等。現場吳小姐說，「這是他第一次來到員林就業中心，完全打破他既有的印象，服務人員非常專業也相當熱心，尤其就業中心的單一窗口、預約服務、職涯諮詢以及環境舒適等6星服務很令他心動，他也預約諮詢為將來轉職做準備」。

現場張太太表示：「她是在聯絡簿看到這次的活動訊息，很驚訝現在政策宣導也能這麼接地氣，透過活動讓父母引導子女從小開始生涯規劃，也讓親子關係更加升溫，真的是太讚了」。

(中時 )