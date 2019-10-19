大批參觀民眾擠爆台南空軍基地營區。（洪榮志攝）

空軍第一聯隊精心安排的軍機空中動態表演。（洪榮志攝）

睽違6年台南空軍基地19日再度開放時，由IDF戰機精彩的衝場表演揭開序幕，參觀民眾擠爆營區機坪，見證空軍健兒高昂的士氣、壯盛的軍容，以及各項軍機、武器裝備的精良。不少民眾都攜家帶眷進場，軍事迷更是全套相機配備齊全，人人大呼過癮。

空軍台南基地開放參觀，大批民眾清晨6時多就在基地外排隊等候進場，空軍第一聯隊也精心安排空中動態表演，除IDF戰機率先衝場揭開序幕，還有雷虎小組展開特技操演及IDF、M2000-5與F-16等進行一系列空中表演，參觀民眾都覺得不虛此行。空軍樂儀隊在地面操演時，也以整齊劃一的步伐，搭配氣勢磅礡的軍樂，展現精湛的操槍術。

此外，停機坪還展設各項軍機及武器，包括F-16、IDF、M2000-5、C-130H運輸機、E-2K預警機、P-3C反潛機、UH-60（黑鷹）直升機、F-5型戰機、AT-3攻擊教練機、T-34教練機及陸軍AH-1W（眼鏡蛇）攻擊直升機等，空軍精銳軍機盡出，讓民眾一次看個夠。

台南市長黃偉哲應邀致詞表示，距離上次台南基地開放基地的活動已經相隔6年，因此今天的開放活動讓人特別興奮與期待，歡迎來自全台各地的民眾。市府為讓此次活動能有更豐富、更多元，並結合軍事元素與地方特色的規畫，除觀旅局旅遊中心服務車現場駐點，提供前往台南空軍基地周邊的旅遊諮詢外，希望大家可以藉此順遊鄰近的台南知名景點，像美不勝收的「奇美博物館」，以及品嘗在地的小吃美食。

(中時 )