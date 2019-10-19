脫黨參選的呂秀蓮（右）力拼連署過門檻。（許家寧攝）

呂秀蓮說她各地連署遭人關切，暗批民進黨「當家的」黨國主義又興起。（許家寧攝）

國立台灣海洋大學今天歡慶66週年校慶，通黨參選的前副總統呂秀蓮以榮譽校友身分返校祝賀，呂秀蓮批各地連署站遭人關切，痛斥台灣民主走到黨國主義又興起，讓她痛心。對於賴清德訪美為蔡英文總統拉票，「蔡賴配」將有譜﹖呂則說「沒有意義！」

總統大選連署剩不到1個月，呂秀蓮力拼30萬連署過門檻，今早她現身海大校慶，身穿一襲粉紅色套裝，以海大榮譽法學博士到場觀禮，校長張清風一一介紹校務主管，連江縣長劉增應也到場以榮譽校友身分與呂秀蓮寒暄。

談到連署情形，呂秀蓮忍不住抱怨遭到嚴重的打壓，全國各地聯署站都受到關切，有點黨國主義又興起的味道，被媒體問及壓力來源﹖「看誰當家啊！誰主政﹖」氣說過去國民黨時代，我們對抗國民黨的黨國威權，現在執政黨的黨國壓力更大。

對於賴清德訪美挺蔡，是否影響她的連署。呂秀蓮嘆「一定會！」她說，賴清德到美國宣傳團結、民主，但問題是現在民進黨現在當家的，真正有做到民主嗎﹖如果很多作為是反民主，像是賴院長在黨內初選時受到無情打壓，現在卻還在高唱團結，感到不以為然

賴清德在美國賣力為蔡英文輔選，民進黨「蔡賴配」逐漸明朗，問及呂的看法時，呂秀蓮面露不悅，認為蔡賴配已經是老議題，社會花那麼多時間討論這個很沒有意義。受訪後，呂秀蓮上台致詞致詞勉勵學子，祝賀海大精進，風華六六。

(中時 )