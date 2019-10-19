台中市副市長楊瓊瓔（右）出席台中第一個青農市集開幕活動。（王文吉攝）

台中市副市長楊瓊瓔出席大雅青農市集開幕活動，大力向消費者推薦鮮採小黃瓜。（王文吉攝）

為鼓勵青年留農、行銷在地農產，台中第一個由青年農民組成的農夫市集，19日於大雅區農會前廣場開幕，未來每月雙周六展售在地小黃瓜、越光米、蜂蜜、有機葉菜及咖啡等農產。副市長楊瓊瓔特別到場為青農站台，她表示，市府非常支持也重視青農，會持續培養青農，不讓農業出現斷層，讓農業永續傳承。

大雅青農農夫市集今天開幕，現場安排16個攤位，展售可溯源、安全、健康、無農藥殘留的各種當令蔬菜及水果，包括鮮採小黃瓜、小番茄、龍眼蜜、越光米、咖啡等在地的農產品，吸引不少民眾逛攤採購。

楊瓊瓔出席開幕活動，她表示，今天在大雅開幕的農夫市集是台中第一個由青農組成的農夫市集，市府會持續培養青農，不讓農業出現斷層，讓農業永續傳承下去。

沙鹿區公明社區發展協會今日舉辦「108年公明黃金薯光地瓜文化嘉年華會」，行銷在地地瓜、狗尾草等農產品，現場準備各式各樣在地地瓜風味餐，吸引許多大小朋友同樂。政風處也在現場設置反賄選宣導攤位，希望讓反賄觀念深入群眾，使候選人不買票、選民不需賣票，提升公民責任，建構法治社會。

和平區農會、大雪山休閒農業區在東勢區泰昌里舉辦「欒花季伯公福 以客為尊」活動，安排龍神糯米橋步道導覽、太鼓表演、在地農產市集等活動，並推廣食農教育、友善環境耕作、農業資源循環利用、保護生物多樣性觀念，希望讓更多民眾了解到環境保護的重要。

(中時 )