第29屆亞洲棒球錦標賽今（19）日將會上演海峽兩岸對戰的大戲、這也是本屆最緊張的比賽，全國棒協為了服務不同意見的球迷，設置「陳抗區」，期待球迷理性看待亞錦賽，棒協只想辦好比賽，讓球迷快樂、中華隊贏球。

本屆亞錦賽中華隊首戰香港隊，看台上有部分球迷力挺「反送中」，拿出旗幟與標語，此舉已被棒協認為牽涉政治，有違奧運規則，這些小動作都在門票載明不能出現。

其實「反送中」的標語出現在看台後，棒協派人勸說，球迷配合收起來，不過，比賽結束後再度「秀」出標語，這次換成來自香港的加油民眾痛斥反送中球迷，兩邊起了爭執，最後勞駕警察介入排解。

棒協秘書長林宗成指出，舉凡政治、有違善良風俗或歧視都是違反奧運規章，棒協會在入場門口張貼規定、門票也有說明包括攜帶旗幟的規定，希望球迷能夠理解配合。

不過，棒協還是尊重球迷的不同意見，依照往例在球場入口處附近設置「陳抗區」，提供球迷反映意見的管道，兼顧想看比賽、想表達想法的不同球迷們，而讓比賽順利舉行。

(中時 )