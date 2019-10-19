像一場美麗的夢，總有醒來的時候，Lamigo桃猿順利奪下2019年中職總冠軍，達成三連霸王朝，在轉賣給樂天集團前畫下完美句點、榮耀終成，26日將舉行唯一一場最終告別戰，邀請10號隊友共襄盛舉。

真的到了說再見的時候了！桃園國際棒球場將於10月26日（六）17：05舉行唯一場「Lamigo桃猿最終告別戰La New VS Lamigo」，金銀猿卡友原座位免費入場（現場VIP入口處領票），但仍可於10月20日（日）9：00至15：00先行至FamiPort預購門票；狀猿卡友則可於10月20日（日）17：00至23：59至FamiPort預購門票，卡友限預購6張。10月21日（一）10：00全面開賣。

告別戰內野門票每張售價350元不分全半（對號入座）；外野門票每張售價200元不分全半（自由入座），開打時間為17：05，進場時間為15：00，Dresscode為白，最後一次高唱「桃猿男兒」，尊榮見證Lamigo走入歷史。

告別儀式將在賽後舉行，三連霸的Lamigo沒有遺憾，榮耀終成！再一次為Lamigo加油，最後一次感謝10號隊友，記得我們是永遠的Lamigo！

(中時電子報)