香港民眾反對修訂《逃犯條例》掀起抗爭風波自6月迄今已逾4個月，行政長官林鄭月娥今天（19日）上午接受香港商業電台專訪時表示，當香港走出困局後，不排除會改組問責班子或行政會議。對於風波導火線、殺人案嫌犯陳同佳提出願赴台自首，林鄭希望能帶來令人寬心的結局。

面對香港出現如此大的動亂，林鄭月娥強調特區政府責無旁貸，在今日的環境下，更要展示承擔和願意負責，積極跟進問題，盡力令香港走出今日的情況，她和官員並非為了戀棧權位。

林鄭指出，反修例示威已演變成另一回事，有人形容是反政府的逆權運動，還有人說與國際關係有關，雖然無法斷言外國勢力在風波中的角色輕重，但客觀事實是存在外部力量，因此不能過度簡單地解讀這次風波。

此外，林鄭月娥證實已收到台灣殺人案嫌犯陳同佳提出自首的信件，透露他是親筆撰文，相信他的決定是經詳細思考，認為這是「相對令人釋懷、相對令人寬心的結局。」

林鄭表示，香港及台灣兩地執法機關有程序可做，香港警方18日已致函台灣刑事警察局，表明陳同佳會自首。被問及殺人案繞了一大圈，最後以此結束的心情，林鄭重申，修例目標非只處理某一個案，亦可藉機會處理香港本身的法律問題，她堅持是解釋不足才沒有得到社會廣泛支持，又指今日香港仍紛亂、充滿矛盾，盼陳同佳自首能帶來寬心的結局。

據統計，抗議修例風波自6月迄今，警方已拘捕上千人，其中包括不少年輕人，而民間五大訴求當中要求釋放所有被捕人士。林鄭月娥回應，這在法治精神上來說有難度，因為司法機關作出任何檢控決定都不受干預，但她見到很多年輕人被捕很心痛，「願意研究任何不違反法治的額外支援措施，不過目前最重要的是停止暴力，不再增加年輕人被捕的個案。」

林鄭表示，不希望社會將目前的問題歸咎於教育制度，認為深層次矛盾有很多方面，包括青年缺乏向上流動機會、部分社區未被照顧、警民關係差等，都必須認真檢視。

林鄭月娥又提到，在社交媒體上很多人不具名地發表不負責任的言論，包括指控她是共產黨員，她嚴正澄清及否認。

此外，針對香港中文大學的學生因為不信任監警會及現行制度，稱遭受警方不合理對待也不會作出投訴，林鄭表示堅守制度是重要的事，舉例社會上有人不信任警隊，反問「如果在街上被搶劫，是否也不打算報警？」

林鄭強調，日後管治會堅守三個原則，除了一國兩制和法治，還包括堅持制度，認為中大校長段崇智應該鼓勵學生挺身而出，用現行機制投訴，並採取可行的措施令學生安心。林鄭月娥表示，她支持警隊也要堅持制度，並不代表她「盲撐」每一名警務人員及警隊每一個行動。

(中時 )