正在全球熱映的電影《好萊塢往事》（Once Upon a Time in Hollywood）突然在陸被宣佈撤檔。媒體說，陸正在對媒體和娛樂產業加強內容審查。VOA《美國之音》引述《好萊塢報道者》18日消息稱，該片原本已經獲准10月25日起在中國上映，但上映時間已經被無限期推遲，外界推測，原因是李小龍在影片中的角色形象負面引發爭議。

《好萊塢往事》是好萊塢著名導演塔蘭蒂諾（Quentin Tarantino）的作品，講述一位演員和替身1969年在洛杉磯的經歷，反映好萊塢的產業變更和殘酷的挑戰。影片今年五月在坎城電影節首映，7月26日在全美上映，目前在全球已經創下3.667億美元的票房。製作和發行公司希望借助中國龐大的市場，將影片票房推高到4億美元以上。

《好萊塢報道者》說，李小龍在影片中的角色引發了爭議。由亞裔演員（Mike Moh）扮演的李小龍在影片中脾氣暴躁，而且傲慢。他聲稱能夠擊敗拳王阿里，遭到影片主角皮特和替身的嘲笑。皮特和李小龍於是開打，比賽看誰能在不擊打臉部的情況下將對方打倒三次。雙方勢均力敵，但李小龍最後被摔在一輛古典車的車身上。

知情人士透露，李小龍的家人對影片中的李小龍十分不滿，認為這不符合李小龍的真實形象。李小龍的女兒李香凝向中國國家電影局提出上訴，要求進行修改。中國博納電影發行公司隨後同塔蘭蒂諾商定重剪一個版本，可未能及時完成。

報導說，這已經不是塔蘭蒂諾在中國第一次受挫。他2012年執導的西部片《被解救的姜戈》（Django Unchained）同年獲准在陸放映，卻在公映當晚被勒令撤檔，官方同樣沒有提供任何解釋。

消息人士透露說，這是因為中共一名高級官員看了這部影片，對影片中的暴力表示不滿。影片不得不做大幅修改，一個月後再次上映，可此時帶有中文字幕的原版盜版已經在中國各地湧現，導致修改版慘不忍睹，影院票房僅有260萬美元。

報導說，《好萊塢往事》最終的命運儘管還未確定，而影片撤檔時，中國正在加強對國內媒體和娛樂業的審查，就連著名導演張藝謀和管虎執導的影片也不能幸免。

報導說，好萊塢頻頻向中國政府低頭的做法遭到同行的批評。美國著名電視動畫諷刺喜劇片《南方公園》（South Park）的最新一集最近就對這種做法進行了嘲諷，引發國際關注。《南方公園》也因此遭到中國政府的封殺。該片製片人斯通（Matt Stone）和帕克（Trey Parker）用自己的方式對中國政府做出了帶有諷刺意味的道歉。

(中時 )