白家綺18日錄小路、阿甘主持的網路節目《娛樂超skr》，2位主持人先是大灌迷湯，不停稱讚白家綺，從她最近推廣環保議題，並水中攝影拍出一系列夢幻照片，到前陣子多才多藝開畫展，讓她驚覺不對勁笑說：「你們要出什麼招就來吧。」爽朗戳破主持人招數。

今天女神降臨，小路、阿甘請白家綺公開約會秘訣，「第一次約會吃飯，遇到難入口的食物怎麼辦？」白家綺信心滿滿，沒想到只看見主持人拿出「King size」四層高的超大漢堡，她忍不住嚇到花容失色，幸好這只是惡作劇，主持人笑完拿出大麥克漢堡請她示範，她驕傲回應，「真的不是我在說，吃漢堡是我的強項，第一次約會就是去吃漢堡。」

白家綺（右）看到4層漢堡嚇到花容失色。（民視提供）

只見白家綺用兩隻小拇指頂住漢堡的下方，邊強調每層都要用手指頂住，這樣才不會咬下去四分五裂，可愛又逗趣的畫面讓主持人拍手叫好並直呼「畫面太美了」，讓她哭笑不得。白家綺也提醒，「交往的首要條件是真實，優雅又美好的第一印象雖是好的開始，但除了外表，真誠的態度也很重要喔。」

(中時 )