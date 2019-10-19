亞洲旅遊台《溢遊未盡2》主持人廖科溢與團隊來到韓國自駕遊，他們不以耳熟能詳的首爾出發，反倒是以韓半島最南端的全羅南道開啟這趟旅程。走訪800年歷史的松廣寺、蟾津江火車村看世界玫瑰節百花爭豔、體驗60年代蒸汽火車的濃濃懷舊風，還到鮑魚養殖場，從下水採收到生吃鮑魚的一日體驗，全新認識全羅南道的不同面貌。

「地末塔」，此為韓半島最南端的紀念碑。(圖/亞洲旅遊台提供)

初訪全羅南道，廖科溢第一站率先到海南郡，他搭乘軌道車登上葛頭山標高156米處的獅子峰，走到第一個景點「地末塔」，此為韓半島最南端的紀念碑，他難掩興奮地說：「內心非常澎拜，曾經到過非洲的最南端，亞洲的最南端，這回我們來到韓半島的最南端。」這裡每年至少會舉辦一次健走活動，有著「重新開始、新的希望」的象徵，就連在地人生活遇到不如意時，也會選擇來這裡走一遭。

全羅南道有著「韓國廚房」、「美食之鄉」的美譽，因為地理因素，海岸線曲折漫長、島嶼眾多，盛產各種海鮮。廖科溢首次到鮑魚養殖場，他看著類似吊車的機器抓起一團海帶，放進池子裡餵食鮑魚，讓他嘖嘖稱奇。他也親自下水體驗採摘鮑魚，這時船家當場給他一顆生鮑魚，讓他直接現場品嚐，爽脆的口感、鮮甜的滋味，讓他一口接一口的往嘴裡塞。

廖科溢在鮑魚養殖場體驗如何養殖鮑魚。(圖/亞洲旅遊台提供)

為了要更了解當地生活文化，夜晚下塌韓國傳統民居，晚餐時刻，民居主人吆喝著三五好友盛情邀約廖科溢及團隊一起烤肉，到了酒酣耳熱之際「阿珠媽」(對年紀較大的女長輩之稱)拉著廖科溢一起手舞足蹈，還唱起韓國經典歌謠「阿里郎」，每個人笑得樂不可支，場面非常熱鬧！

經過一個溫馨又愉快的夜晚，隔天廖科溢前往莊嚴靜謐的「松廣寺」，這裡擁有非常多木造文化財的寺廟，全區內約有80餘棟建築。他與團隊在寺院裡留宿，當起一日僧侶，一切遵照著寺廟的生活起居作息，如上早晚課、吃齋飯、坐禪、108拜等。期間發生一段小插曲，他與師父一同散步，途經一道矮牆，經師父解釋本來沒有這道牆，是僧侶在散步途中，心中只要浮現起了雜念，就會選擇拿塊石頭放在這裡，象徵著把雜念也放在這裡，他聽完後打趣地說：「我發現僧侶們腦袋裡的雜念也挺多的！」

廖科溢在莊嚴靜謐的「松廣寺」當起一日僧。(圖/亞洲旅遊台提供)

而這趟洗滌心靈之旅，也讓廖科溢深刻的感悟到：「規律兩個字早期看來是個框架，他會把人侷限在某個地方，但是當你習慣這規律之後，你會發覺你生活變得很簡單，變得非常單純，自然而然你就會得到真正的自在。」更多精彩內容，將於10月19日周六晚上9點亞洲旅遊台播出。

(中時 )