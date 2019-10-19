台大今(19)日召開校務會議，台大校長管中閔表示，將持續擴大針對弱勢生的希望入學計畫名額，並強調未來政策規畫是「擴大希望」，名額預計「二年倍增、四年三倍」，預計109學年度比例可增至2.3％。

台大依照教育部制訂的「大學校院弱勢學生學習輔導補助計畫」，擴大設立「希望入學計畫」，108學年度招生名額比例僅1％。而報考資格包括低收入、中低收入戶、特殊境遇家庭子女、新移民子女等，主要針對的是弱勢學生。在這項管道中，學業成績不是唯一考量因素，更著重學習的潛能，以及利他、服務、關懷的人格特質，以及積極正面的生活態度。

管中閔在校務會議報告時特別強調，「希望入學計畫」未來政策走向是「擴大希望」，名額預計「二年倍增、四年三倍」，預計109學年度比例可增至2.3％。

管中閔強調，並非將學生收進來，提供獎助學金，校方的責任就結束，「台大有一整套的照顧計畫」，其中包括獎學金的支持、個別化職涯輔導、媒合企業實習機會、以及輔導團的陪伴機制等。

管中閔表示，從「希望入學計畫」進到台大的學生，因為具備的是弱勢背景，一開始的表現可能跟一般學生不同，但台大的目標是讓這些學生感到自己有所不同，並能融入校園，且在學業、生活上有所表現，未來能夠順利進入職場工作。

管中閔也指出，台大除了照顧弱勢，也將持續爭取國內外優秀學生進入台大，要求學院、學系主動出擊。另外，也預計募款設置「台大拔萃講座」，延攬頂尖師資和團隊，希望能和教育部的「玉山學者」計畫互補。

(旺報 )