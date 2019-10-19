校園講台旁彩虹旗升起。（王志偉攝）

東華同伴社現任社長陳瑋彥感謝師生支持，前副社長張哲源也回校表參加。（王志偉攝）

社團指導老師蔡侑霖到場表達力挺，同志婚姻，台灣已有部分程度合法化，但未來是否有「逆襲」與「變數」，仍是個未知數。（王志偉攝）

國立東華大學是全台第一所升起彩虹旗的大專院校，今年邁入第四屆，今天上午在近百名師生見證下，學校運動場升旗台再度升起象徵平權的彩虹旗。東華同伴社團社長陳瑋彥表示，今年是同性婚姻元年，象徵性別平等和婚姻平權的一大進步，但仍有許多努力空間，讓人權、平權更加落實。

陳瑋彥表示，升起彩虹旗這四年，過程也是一波多折，2016年第一次升旗，學校秘書室發了全校公告信邀請所有人參加，表達支持，不料，校長私人LINE和學校的電話，瞬間被一些教會團體灌爆，學校改為升旗典禮是「社團活動」，學校是出於尊重與認同多元價值，且活動辦得很臨時才代為宣傳。

隔年，是5月為了響應5月17國際反恐同日，但顧慮到去年的反對勢力，校方建議在花師升旗，然而有趣的是，活動當天，有另外三個學院也一同飄起彩虹旗，包括環境學院、人社院三館、原民院。

花東彩虹嘉年華會長也是前東華同伴社副社長張哲源也說，2018當年，同伴社再度申請「校園升彩虹旗」，雖然面臨各種壓力，學校擴大在行政會議以28比27票，一票之差險勝，獲准升旗。而在那場校務會議過後校方同意，未來升旗 典禮不用再進入行政會議審議。

陳瑋彥、張哲源說，今年是同性婚姻元年，象徵性別平等和婚姻平權的一大進步，但仍有許多努力空間。東華大學一直以來相當重視學生的社團活動，感謝所有支持的教授和職員，實踐創校的校訓「自由、民主、創造、卓越」。

社團指導老師、社會系助理教授蔡侑霖到場表達力挺，他說，性別議題是社會學的傳統關心的議題，社會學關心人群分類，哪些人擁有些資源與權利，好比台灣傳統社會還存著男性還比女性擁有更多資源與力量，基於平權，社會上不該有這樣兩極化分別，我們都共同生活在這島嶼上，也考驗著我們是否尊重不同差異與文化的認同。同志婚姻，台灣已有部分程度合法化，但未來是否有「逆襲」與「變數」，仍是個未知數，需要大家一起關切與努力。

(中時 )