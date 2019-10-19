國民黨總統參選人韓國瑜正式請假後，首站大型造勢晚會19日晚間將在台南市南區水萍塭公園登場。不料，一大早保全就發現公園內的流動廁所、階梯，全都被人貼上「尋人啟事」，還搭配醜陋的韓大頭照，挑釁意味十分濃厚。

此外，有民眾發現水萍塭公園的周遭路段停車格等均被劃入活動範圍，同時人行道上也擺設臨時攤位，造成通行困擾，憤而向警方投訴。不過，警方表示，主辦單位有申請路權，市府核准活動範圍也為公園四周5公尺範圍，因此停車格及攤位均在核准範圍內，但警方也會加強安全維護及交通疏導。

國民黨總統參選人韓國瑜晚間將與前總統馬英九、國民黨主席吳敦義在水萍塭公園合體，昨天開始主辦單位即前往搭舞台，也有攤商提前到場擺攤，此舉引發部分民眾不滿，有網友在網路號召揪團檢舉違停，還有市民擔心活動造成交通阻塞。

沒想到，今天早上保全人員赫然發現公園的流動廁所及圓形階梯貼上，貼滿整排「尋人啟事」，上面印有醜化韓國瑜的照片，推測應是凌晨偷偷張貼。主辦單位人員被通知到場後，立即將紙張撕掉，還怒斥「敢做就當面來」；部分韓粉經過看到，也大罵「太過分了」，簡直是「侵門踏戶的挑釁」。

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(中時 )