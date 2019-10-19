土耳其高階官員今天說，土耳其出人意表地與美國達成協議，同意暫停在敘利亞對庫德族為首部隊發動軍事攻勢，關鍵點在與土耳其總統艾爾段要求華府同意訂出停火期限。

美國副總統彭斯（Mike Pence）昨天在艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）的總統府協商4個多小時後，宣布土耳其的跨境攻擊將暫停5天。兩人剛見面時表情嚴肅、沒有什麼笑容，看似不會談出好結果。

路透社報導，儘管會談一開始氣氛嚴肅，雙方的官員說，他們在會談前已經草擬一份協議草案，不過，在敲定協議以結束敘利亞8年內戰中的最新戰役上，還是面臨重重阻礙。

敘利亞東北部已有20萬名平民逃離家園，美土雙方的目標是防止新的人道危機擴大，並解決在庫德族民兵遭土耳其攻打時，他們看守的數以千計伊斯蘭國（Islamic State）俘虜趁亂逃脫所引發的安全疑慮。

雙方喬不攏的地方還有土耳其與美國的棘手關係，這兩個北大西洋公約組織（NATO）盟國在敘利亞政策與俄羅斯議題上出現齟齬，氣得美國總統川普先前宣布將祭出制裁並揚言「摧毀」土耳其經濟。

這名官員告訴路透社：「顯然彭斯在土耳其的會談並不好談。」

在他的飛機降落安卡拉前，土耳其就拒絕彭斯的停火要求，表明除非庫德族人民保衛軍（YPG）戰士同意撤出敘利亞與土耳其邊界縱深約32公里的「安全區」，他才願意停火。

土耳其認為人民保衛軍與在土耳其東南部發起致命叛亂活動的游擊隊有掛鉤，因此視他們為恐怖分子。

這名高階官員說，會談上「出現很多歧見」，但重要癥結點在於土耳其堅持停火不能沒有期限。由於事涉敏感，這名官員不願具名。

他說：「艾爾段表示如果他們希望軍事行動停止，就必須訂出停火期限，而這成為這場會議能否達成協議的關鍵點。艾爾段說，停火期限可以是24或48小時。彭斯說，這樣的時間很短，他無法自己做決定。」

在艾爾段拒絕讓步下，這個議題留到第2場延伸會議討論。這名官員說：「經過來回磋談後，雙方同意訂出120小時的期限。這點談妥後，其他議題都迅速取得進展。」

(中央社)