《米其林指南」是美食愛好者朝聖的指標，亞洲旅遊台推出全新企劃節目《摘星秘密客》，以最基本的「食」為出發點，邀請華裔美籍廚師王凱傑(Jason Wang)擔任主持人，帶領觀眾一起走訪捷克、奧地利、匈牙利米其林餐廳，並與米其林主廚面對面互相交流，用味蕾紀錄此趟美食旅程。

王凱傑與匈牙利一星Babel餐廳主廚Istvan Veres互相交流廚藝。(圖/亞洲旅遊台提供)

廣為人知的米其林指南採星級評分制度，共分為3個星等，評鑑方式是由專業的美食評審至各店家匿名消費用餐，評比項目包含食材品質、烹調技巧及調味、主廚創意、是否物有所值、用餐體驗與餐飲水準的一致性，餐廳想要摘星必須歷經層層關卡，極其不易,因此摘星的餐廳讓美食愛好者甘願飛越千里，只為了品嘗上一口「米其林」的味道，吃進嘴裡的不光是美食，還蘊含著文化與生活的態度。

《摘星秘密客》主持人王凱傑曾參加《廚神當道美國版》烹飪實境秀拿下亞軍，讓大家印象最深刻的是，他以一碗台式蛤蜊湯讓「地獄廚神」高登拉姆齊(Gordon Ramsay)忍不住爆粗口，並稱讚他 :「這個人像百科全書一樣！」也因此在台灣爆紅。

他在參加實境秀前生活單純，任職於美國高中當音樂老師，，從小受到來自北京、上海的祖父母及母親的影響而對烹飪充滿熱忱，加上常與父母出國及高中樂團巡迴演出，多次的旅遊經驗讓他經常接觸到各種異國美食，累積下來的遊歷也為他的料理注入更多的創意。

王凱傑跟著米其林主廚走出戶外，首次探訪綿羊豬的飼養場。(圖/亞洲旅遊台提供)

王凱傑在《摘星秘密客》節目裡，帶觀眾深入米其林餐廳的廚房，一睹主廚們對料理的講究與堅持，探索他們如何從食材的挑選、烹煮、調味、擺盤、創意等範疇，並在創作料理過程中，從中認識各國風尚人文及當地食材，即使是普通常見的食材，也能有令人驚艷表現，最重要的是發現美味背後真正的核心價值。

除了在廚房中與主廚們切磋，王凱傑也跟著世界各地的主廚走出戶外，走訪食材出處的原始產地。其中有一次走訪綿羊豬的飼養場，當初培育綿羊豬是為了獲取豬油，爾後因豬油需求量下降，相對地綿羊豬的數量也逐漸減少，因此成為珍貴的食材之一，主廚對綿羊豬的處理手法讓他大開眼界地說：「我完全沒有想到肥肉可以做成4種完全口感跟味道不一樣的東西！根本不像肥肉啊！」更多《摘星秘密客》精彩內容，近期將於亞洲旅遊台首播。

(中時 )