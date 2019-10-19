高雄市今（19）日空氣品質發布「橘警」，對此，環保署表示，主要受東北風挾帶境外污染移入影響，加上雲嘉南以南位於弱風尾流區，導致夜間至凌晨間污染物易累積，且午後受光化作用影響，易導致臭氧濃度上升，須留意擴散不良導致空氣品質不佳，多為「對敏感族群不健康」的橘色提醒等級，提醒幼童、長者等敏感族群注意健康狀況。

截至下午1時發布橘警的區域，包括仁武、左營、橋頭。

面對秋冬空氣品質不良好發季，環保署表示，已依「空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法」，就預警、預報、警告、通報、應變、防制措施等流程予以規範，並由各地主管機關落實執行污染減量作為，且自10月起每周統合嘉義縣市、台南市、高雄市及屏東縣等5縣市召開「空氣污染跨區合作預防應變小組會議」。

環保署表示，18日會議時已特別協調嘉義縣市、台南市、高雄市及屏東縣，規劃在空氣品質預報顯示連續超過兩日以上達紅色警示前，同步做跨縣市聯合稽查；並請南部5縣市環保局，在未來一周特別加強大型工廠的揮發性有機物排放情形以及車輛攔檢等稽查，以期緩解空品不良的情形。

此外，針對上周空氣品質監測較高區域（如新營、橋頭），環保署已請台南市與高雄市環保局進一步分析探討。

(中時 )