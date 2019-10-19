前3次熱身賽交手都輸湖人的勇士，19日趁著湖人所有主力輪休，加上「新浪花兄弟」柯瑞、羅素攜手攻下61分，終場124比103輕取只用蝦兵蟹將的湖人，今年熱身賽拿到2勝3敗，接下來就等25日新球季主場開幕戰對上快艇。

畢竟已是最後1場熱身賽，湖人總教練佛格賽前宣布包含詹姆斯、安東尼戴維斯、隆多、丹尼格林、布雷德利、麥基、霍華等主力全數輪休，反觀勇士則是精銳盡出，仍用正常先發陣容應戰，沒想到一開打的情況，卻讓勇士球迷傻眼。

面對湖人替補，勇士竟在首節攻守失序，更一度落後湖人到13分，幸好勇士第2節及時手感回溫，尤其是柯瑞、羅素兩大後場主力，幫助勇士單節狂轟40分，且讓湖人只拿23分，也讓勇士打完上半場，反以71比55大幅領先湖人。

不過湖人並未放棄，下半場仍靠波普、諾維爾等人火力猛追，一度縮小差距到6分，也讓勇士總教練科爾相當小心，續把柯瑞、羅素兩人其中1人留在場上，打到最後4分02秒，柯瑞的三分球幫助勇士擴大領先到23分，比賽已無懸念。

柯瑞攻下全場最高32分，且傳6助攻，羅素也拿29分、3助攻與3籃板，確定扛下勇士新球季先發小前鋒的葛倫羅賓生13分、6籃板；湖人則以諾維爾27分最高，波普也有25分，湖人新球季開幕戰23日將跟快艇上演洛城內戰。

(中時電子報)