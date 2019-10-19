台中市長盧秀燕表揚20家獲獎中小企業，肯定在座「經營之神」從無到有經營企業，為台中奮鬥努力，都是城市之光。（陳世宗攝）

第18屆「金手獎」選拔結果出爐，19日在裕元花園酒店舉行頒獎典禮，台中市長盧秀燕到場表揚20家獲獎中小企業，肯定在座「經營之神」從無到有經營企業，為台中奮鬥努力，都是城市之光；她勉勵業者交流經驗、投入社會公益，讓台灣經濟好轉、國家社會更美好。

中小企業為台中地方產業發展基礎，台中市工商發展投資策進會全國首創「金手獎」，選拔經營穩健、各方面表現卓越、對社會有具體貢獻的中小企業，公開表揚肯定，至今已邁入第18屆，盼藉此鼓勵企業經營品質升級、強化投資條件。

盧秀燕說，國家、社會、地方政府都需要經濟，中小企業就是經濟的根本，在座金手獎得主不僅從無到有克服困難營運企業，更成為企業中的冠軍，這不僅是自身的成就，更是城市的光榮；新市政團隊上任後特別重視金手獎，不僅持續舉行，更要提升選拔品質及典禮規模，藉此感謝所有中小企業為台中奮鬥努力，在座得主都是「經營之神」。

工策會指出，台中不僅是機械重鎮，也是台灣創新產業廊帶進出亞太地區的門戶，有助提升台灣智慧機械水準與國際接軌，金手獎選拔經過各專業領域評審團，歷經書面審查、實地訪查，從眾多中小企業中脫穎而出。

今年獲獎的20家企業包含統順科技、中天精機、鍵和機械、高偉精密科技、大日科技、昇揚金屬、寶達精業、勤工有限、奕達精機、盛輪機器廠、中陽實業、喬光科技、靖鎰企業、國倉機械廠、崇銘紡織、和昕精密、賢經企業、晉惠塑膠、立新精密刀具、哲興印刷等。

(中時 )