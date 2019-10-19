李治廷被拍和一群友人幫女友慶生。（圖／翻攝自優酷娛樂）

李治廷發文認戀。（圖／翻攝自李治廷微博）

32歲男星李治廷過去演出《歲月神偷》、《武媚娘傳奇》，他曾和范冰冰傳交往，也因實境秀和台灣第一名模林志玲傳曖昧。最近他被八卦媒體拍到在餐廳為一名混血辣妹慶生，兩人還被拍到深情擁吻，疑似熱戀ING，昨晚李治廷發文認了新戀情，寫下：「她是中國籍混血兒，迪拜（杜拜）長大而且我是她初戀，所以很不想曝光」。

李治廷因外型帥氣，有「小王力宏」封號，3年前他上小S節目《姐姐好餓》，被虧「不能說某女明星的名字」，小S打趣問：「是李冰冰嗎」，李治廷則逗趣回說：「范……瑋琪」，默認和范冰冰的一段情。今年7月大陸媒體爆出直擊他和一名神秘女子吃火鍋，兩人有說有笑，最後打包食物回家，疑有交往穩定的對象，但公司當時沒回應。

昨《優酷娛樂》報導，李治廷近日和一女子在餐廳慶生，兩人更在公眾場合接吻，關係不言而喻，對此，李治廷決定認戀，說感謝大家祝福，女友是杜拜長大的陸籍混血兒，自己是對方的初戀，所以不想曝光，又因女方不是圈內人，希望外界不要評論她，「以下的路，希望大家還是多關注我的作品，我會繼續努力做個好男人，好演員」，粉絲回應：「你一定要幸福開心」、「祝你幸福」。

(中時電子報)