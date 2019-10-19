幼兒園學童家長到場助陣，手拿客家紙傘，盛裝投入演出。（王文吉攝）

三山國王為客家人重要的宗教信仰，每逢農曆9月25日前後，台中市豐原區的萬順宮、南興宮及德惠宮均舉行三山國王聖誕祭典。豐原區公所為傳承客家宗教信仰，結合三大宮廟，19日舉行三山國王民俗文化節，邀請民俗藝陣、歌謠及舞蹈演出等，展現客家文化魅力。

2019台中市葫蘆墩三山國王民俗文化節19日在豐原漆藝館前草地開幕，現場推出漆藝DIY體驗和客家文化市集，並邀請富春國小歌謠團隊、豐原國中國樂團、北陽里社區團隊，以及知名的好客藝術團和阿比百樂團演出。

台中市客委會主委江俊龍表示，豐原有5萬多名客家人，為中台灣的高密度客家區域，而三山國王是客家人重要的宗教信仰，每逢農曆9月25日前後，萬順宮、南興宮及德惠宮均舉行三山國王聖誕，並有遶境、祈福與晚宴，為地方祈福，是豐原客家人的年度盛事。

豐原區富春國小附設幼兒園受邀擔綱三山國王民俗文化節開場表演，小朋友們換上兒童版客家服飾，高唱客家童謠組曲，配合手舞足蹈，模樣可愛，到場助陣的家長也手拿客家紙傘，盛裝投入演出，博得熱烈掌聲。

參與演出的家長徐旻祺說，自己是客家人，參與此活動分外地開心，尤其站在台上大聲唱著自己的母語，溫馨而歡樂一家親的氛圍令人非常感動；幼兒園學童張芝寧說「奶奶是客家人，時常教我講客語，所以我學得很快喔！」

負責編舞的老師嚴之彤表示，自己雖然不是客家人，但因喜愛客家文化，常與客語薪傳師好友討論課程活動與研究各地腔調，積極推動客家語。校長李秀櫻表示，中央、地方客事會推動母語不遺餘力，感謝豐原區公所邀請，讓親師生能參與演出，感受多元文化之美。

(中時 )