福建土樓王之稱的「承啟樓」，從明代崇禎年間奠基興建迄今。（立榮航空提供／陳世宗台中傳真）

金豐釀酒觀光工廠沿襲客家小潭釀造傳統，傳承千年不變的客家酒香記憶。（立榮航空提供／陳世宗台中傳真）

2020台灣燈會在台中！立榮航空為迎接台灣燈會及慶祝「全閩小三通」屆滿10年，特推出「廈一站 最美時光・東山島」～水上皇宮、土樓之王5日遊；行程走訪「東山島」及有著「閩南周莊」美譽的埭美古村，和有福建土樓王之稱的「承啟樓」等，並迎接陸客來台中賞花燈。

立榮航空洪玉芳指出，秋高氣爽的宜人季節，全閩小三通「廈一站 最美時光・東山島」行程，將帶領遊客走入位於福建省廈門和廣東省汕頭間的「東山島」；其海灣遼闊、綠樹成蔭，極具南國濱海風光特色，島上風動石、馬鑾灣更是值得一遊的景點。

擁有「閩南周莊」美譽的埭美古村，從空中俯瞰蜿蜒的河道就像一條銀龍盤踞在古村落，是閩南的水上皇宮。列入世界文化遺產的福建土樓，永定區是土樓最多的一區合計有2萬3000多座；其中「承啟樓」歷時半個世紀興建，規模最大，有「福建土樓王」的美稱，為深受遊客喜愛的高人氣景點。

洪玉芳表示，「金豐釀酒觀光工廠」沿襲客家小潭釀造傳統，傳承千年不變的客家酒香記憶，也讓遊客流連忘返；讓旅客可一次暢遊金門、廈門、漳州等知名景點。並迎接台商與陸客前來參觀2020台灣燈會在台中，兩岸透過觀光旅遊締造雙贏。

(中時 )