前副總統呂秀蓮以無黨身分連署參選總統，她今日揭露自己設在各地的許多連署站受到關切、被打壓，表示不希望蔡政府讓民主退縮。

呂秀蓮今日出席金門馬祖彭湖離島聯盟同鄉會餐敘，在入場前被媒體詢問總統連署的情況，呂秀蓮表示她公布了很多連署站，但後來很多連署站表示受到一定程度的關切和打壓。媒體追問是政府還是黨的打壓？呂秀蓮回稱「我怎麼知道，大家自己想」。

呂秀蓮接著說，很多連署站因此就不敢太曝光，可能在無形當中不斷的退縮。她公布了很多連署站，沒有連署站民眾沒辦法將連署書交給她。結果她去連署站問，他們說受到關切。非常遺憾，不希望蔡英文總統領導之下，口稱民主總統，結果我們的民主不斷在退縮。

呂秀蓮進入餐敘會場後，上台致詞時指出金馬澎湖等離島有許多鄉親飄洋過海離鄉背井，她主張讓三離島結盟，連結成太平洋最美的蜜月島。因為人生最肯花錢最幸福的就是度蜜月，如果和離島飄洋過海離鄉的鄉親約好，以後後代子孫結婚，一定要回故鄉度蜜月，三個離島賺蜜月錢不會比韓國瑜說的愛情摩天輪少，這樣離島就可以好好建設。

呂秀蓮還說，現在兩岸局勢充滿危機，如果台灣海峽動盪，將對離島造成威脅，飛彈要是掉下來怎麼辦？因此她主張透過公投選擇變成和平中立國家，這樣金馬澎湖就是和平中立燈塔，不但對我們國家好，也讓中國大陸不用一天到晚擔心台灣要靠向美國，美國也不用一天到晚擔心台灣會被中國大陸侵略。

除了呂秀蓮之外，國民黨籍立委費鴻泰和國民黨籍新北市議員林國春、陳錦錠等許多政治人物也出席本場餐敘。

(中時 )