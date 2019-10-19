民進黨週三中執會因有派系不滿不分區提名委員名單發動流會，主要關鍵的立法院長蘇嘉全今被問到，民進黨主席卓榮泰在派系間溝通好像不是很好？蘇嘉全說：「你去問各派系吧！」

蘇嘉全的侄子立委蘇震清因捲入弊案而無法列入名單爭議，導致日前中執會原要討論並通過民進黨不分區委員名單，後卻流會，導火線之一的蘇震清更嗆不惜脫黨參選，卓榮泰也不示弱，怒嗆「不受威脅」，蘇震清因此在昨晚臉書道歉。

蘇嘉全今出席蔡英文總統連任全國電器業界後援會成立大會時，媒體詢問，蘇震清已在臉書道歉？蘇嘉全說：「你們問她好不好。你們問蘇委員。」

媒體追問，這是不是好的轉圜？他說，蘇委員本身就有自己的想法；「我覺得民進黨本來又會有一些不同意見，溝通之後互相理解，這是好的，基本上，我還是尊重蘇委員的想法。」再被問到，有在跟黨主席卓榮泰溝通？溝通好嗎？蘇說：「你要問卓主席。」

媒體追問，主席在派系間溝通好像不是很好？蘇嘉全說：「你去問個派系吧。」

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(中時 )