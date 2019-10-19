高雄市副市長葉匡時（前中）、國軍眷村協會理事長趙麟（前右四）、國民黨立委黃昭順（前左四）、民進黨立委劉世芳（前右三）等人在八六海戰紀念碑前合影。（林瑞益攝）

第一屆國軍眷村嘉年華活動19日在左營舉行，副市長葉匡時率領市府團隊到八六海戰紀念碑獻花，緬懷為國犧牲的100多名海軍將士，葉匡時說，希望年輕世代認識這段歷史，為眷村保存與發展開啟世代相傳的意義。

葉匡時率市府團隊參與眷村嘉年華活動，他隨後到左營海軍大操場，欣賞學生儀隊等一連串眷村嘉年華的表演活動，在光輝十月與軍民同樂。

葉匡時說，70年來，高雄一直是軍事移民聚落的大本營，是高雄獨特的文化DNA，市府在眷村嘉年華首度策辦眷村名人論壇，透過世代對話，向歷盡艱辛的一代致敬，並希望年輕世代認識這段歷史，為眷村保存與發展開啟世代相傳的意義。

國軍眷村協會理事長趙麟在開幕式致詞表示，近來接到世界各國朋友的詢問，關心眷村嘉年華活動，台灣的眷村子弟已經散步到全球各國，可以說有陽光的地方就有眷村子弟，希望將來有眷村子弟的地方，也有陽光。

他也勉勵大家，拋開過去70年前、上兩代或上一代從大陸遷徙來台的悲情，面對未來，以晴朗的天氣為標準，有一個明亮的未來，開展更好的明天。

趙麟也宣布兩個好消息，包含受到全球華人熱愛的鄧麗君紀念館將入駐左營明德新村，以及為活化左營眷村文化園區，呼籲各界向高市府遞件，活化園區。

(旺報 )